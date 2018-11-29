فنان شهير لـ سميحة أيوب: "بطلي كآبة"

كشفت الفنانة سميحة أيوب، تفاصيل قصة زواجها بالفنان الراحل محسن سرحان، وبداية العلاقة بينهما، وأسباب انفصالهما السريع، والفنانة التي ساندتها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc: "محسن سرحان، كان معي في نفس المعهد ولكن كان يكبرني بصف، وكان يستفزني بأحاديثه وقالي لي ذات مرة بطلي كآبة ستكونين مثل أمينة رزق".

وأضافت: "شاركت معه في فيلم وعندما مرضت وتغيبت عن التصوير قام طاقم الفيلم كله بزيارتي في منزلي وعندها طلب مني الطبيب أن أتناول كميات من العنب دون قشره وخلال تناولي له دخل محسن سرحان وعدد من الاصدقاء وعندما هممت لأخرج القشر من فمي وضع يده وأخذه هو".

وتابعت: "وقتها تبدل حالي وتبدلت مشاعري، ولم افق منها سوى بعد مرور عام ونصف العام على زواجنا، وذلك بسبب غيرته الشديدة حتى أنه منع أهلي من زيارتي، حتى وإن زارونا فكنت لا ادخل إليهم إلا إذا كان يحملني أويمسكني من يدي".