دي ميستورا يأسف لعدم وجود تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن أسفه "العميق" لأن اجتماع أستانا حول سوريا لم يشهد تقدما ملموسا في تجاوز مأزق يستمر لـ10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية، التي أقرها البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي في 30 يناير الماضي، وبالتوافق مع قرار الأمم المتحدة 2254.

وجاء في بيان من مكتب دي ميستورا، اليوم الخميس، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "المبعوث الخاص يقر بوجود تحرك أولي ومحدود لمسألة المحتجزين، مشيراً إلى نطاق كبير من القلق الواسع لدى السوريين بخصوص هذه القضية الإنسانية الحيوية".

وتابع البيان: "المبعوث الخاص دي ميستورا يعرب عن أسفه العميق لأن الاجتماع الخاص في أستانا مع الأطراف الثلاثة الراعية لسوتشي، لم يظهر أي تقدم ملموس في تجاوز مأزق مستمر منذ 10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية، كما أشار إليه البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، الذي انعقد في 30 كانون الثاني/يناير عام 2018، وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254".

كما أضاف البيان بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سمع بأن الدول الثلاث ما زالت ملتزمة بتكثيف جهودها، مشيراً إلى جاهزيته لبذل جهود إضافية في الأسبوع المقبل.