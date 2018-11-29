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سقوط نصاب الجيزة بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
سقوط نصاب الجيزة بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين
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إيمان عبد العاطي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على محاسب لاتهامه بالنصب والإحتيال على 7 أشخاص والإستيلاء منهم على قرابة 5 مليون جنيه بدعوى توظيفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة. 

تلقى العميد ضياء فاروق مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من موظف بإحدى شركات البترول و6 آخرين، بتضررهم من "رجب. م. أ"، 45 سنة، محاسب بشركة ملابس جاهزة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال توريد وتجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد تلك المبالغ.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
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