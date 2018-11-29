بعد نفاذها من الأسواق الأمريكية.. هذا هو سعر ماسكارا "كيم كاردشيان"!
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:14 ص
نفذت ماسكرا "كيم كارديشان" من الأسواق الأمريكية فور طرحها، وهذا يرجع إلى إعطاء الفتاة رموش كثيفة مماثلة لرموش كيم كاردشيان التي اعترفت أنها طبيعة.
ويتم بيع الماسكارا كجزء من مجموعة كاملة تسمى "glam bible smokey volume1" التي تتكون من باليت لظلال العيون تحتوي على ست درجات مختلفة ودرجتين من أحمر الخدود ودرجة هايلايتر ذهبي وقلم تحديد عيون باللون الأسود، درجتين من أحمر الشفاه، ودرجة من محدد الشفاه، بودرة للوجه وبيوتي بليندر لمزج المكياج وزوجين من الرموش الصناعية، وأخيرًا الماسكرا التي أضافتها للمجموعة جديدًا ومن الممكن شراؤها منفردة مقابل 18 دولارًا
كما تحولت كيم كاردشيان من مجرد نجمة لتليفزيون الواقع لنجمة في عالم الموضة والأزياء والمكياج، فبمجرد أن تنشر أي صورة لها تثير ضجة وبمجرد إعلانها عن أي قطعة مكياج جديدة في خط إنتاجها الجديد تنفذ الكمية فورًا، ونفدت الكمية كاملة خصوصا أنها أطلقت في موسم الخصومات "black Friday".
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