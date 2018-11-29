"الأرصاد" تحذر من طقس الغد بهذه المحافظات

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، اليوم الخميس، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدل.





كما توقع في اتصال هاتفي لـ"إكسترا نيوز"، استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد تصل لحد السيول يوم الجمعة، على الوجه البحري والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.





ونوه بأن أغلب أنحاء الجمهورية، ستشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وشوائب عالقة تقلل الرؤيا.



