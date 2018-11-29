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مضمون الصورة التي عرضها بشار الجعفري في مؤتمره الصحفي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
مضمون الصورة التي عرضها بشار الجعفري في مؤتمره الصحفي
الجعفري
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وكالات
 

وجه رئيس وفد سوريا إلى اجتماعات أستانا رسالة إلى "القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي".

 

وقال المبعوث الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إنه على هذه القوات الانسحاب فورا من الأراضي السورية، حسب وكالة الأنباء السورية.

 

وتحدث الجعفري عن القوات التركية في سوريا، وأكد أنها "دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي في شمال غرب سورية وتقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها".

 

واعتبر الجعفري هذا الأمر عدوانا واضحا: "نحن أمام عدوان واحتلال واضح يقوم به النظام التركي خلافا لالتزاماته في أستانا واتفاق سوتشي".

 

وشدد الجعفري أنه على جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي الانسحاب فورا من الأراضي السورية.

 

وتابع الجعفري: "هناك خلل فاضح في سلوك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي وافقت على قرارات مجلس الأمن التي تؤكد الالتزام بسيادة سورية في حين تنشر هذه الدول قواتها بشكل غير شرعي في سوريا".

 

وانطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا، أمس، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة فى سوريا.

 

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