ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأرصاد" تنذر البحر الأحمر بتقلبات جوية تستمر لـ36 ساعة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:14 ص
الأرصاد تنذر البحر الأحمر بتقلبات جوية تستمر لـ36 ساعة
طقس سيء
طباعة
محمد طه
 
رسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إنذارًا جويا لمحافظة البحر الأحمر، أوضحت فيه أنَّه من المتوقع أن تتعرض مدن جنوب ووسط المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم ولمدة 36 ساعة.

وبينت الهيئة، أنَّه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها السحب الرعدية والفرصة مهيأه إلى سقوط الأمطار متوسطة إلي الشيدة.

وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين توخي الحذر، مع اتخاذ التدابير اللازمة  وأخذ الحيطة وخاصة السائقين على الطرق السريعة. 

وأصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى جميع الجهات المعنية  بالتنسيق بينهم ورفع درجة الاستعداد وتشكيل غرف عمليات في كل مدينة. 

المزيد عن: طقس اليوم درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الأرصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 11:50:01 AM