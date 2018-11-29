"الأرصاد" تنذر البحر الأحمر بتقلبات جوية تستمر لـ36 ساعة

رسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إنذارًا جويا لمحافظة البحر الأحمر، أوضحت فيه أنَّه من المتوقع أن تتعرض مدن جنوب ووسط المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم ولمدة 36 ساعة.



وبينت الهيئة، أنَّه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها السحب الرعدية والفرصة مهيأه إلى سقوط الأمطار متوسطة إلي الشيدة.



وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين توخي الحذر، مع اتخاذ التدابير اللازمة وأخذ الحيطة وخاصة السائقين على الطرق السريعة.



وأصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى جميع الجهات المعنية بالتنسيق بينهم ورفع درجة الاستعداد وتشكيل غرف عمليات في كل مدينة.



