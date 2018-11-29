طريقة عمل صينية الجلاش بالفراخ في المنزل

المقادير

لفة جلاش مناسبة

زيت زيتون

بيضة

كوب لبن

قطع فراخ مخلية

شرائح ماشروم وفلفل ألوان

جبنة موتزريلا

قطعة زبدة

بصل مفروم ناعم

ملح وفلفل





طريقة تحضير صينية الجلاش بالفراخ

فى طاسة منفصلة أضيفى قطعة زبدة، ثم أضيفى البصل المفروم مع التقليب جيدًا، وبعد ذلك نضيف شرائح الفلفل والمشروم مع التقليب، ونضيف الملح وقطع الفراخ، وننتظر لمدة 10 دقائق، وندهن الصينية بزيت الزيتون، ونرص طبقات الجلاش، ونضيف الفراخ بالفلفل والمشروم.



