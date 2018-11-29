غدا.. موسيقى شرقية وطبل صعيدي مع "الماريمبا" في الأوبرا

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، حفلًا في الثامنة مساء غدا الجمعة، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، وتقدم باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية وتراثية منها مختارات من أشهر أعمال محمد عبدالوهاب واسمهان وأم كلثوم، بالإضافة إلى مؤلفات الموسيقار الكبير عمر خيرت، إلى جانب فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدي.





الجدير بالذكر، أنَّ نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع"، نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.