ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الصحة: لا خوف من مرض الملاريا في تونس وهدفنا هو القضاء على السيدا خلال الـ 5 سنوات قادمة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
وزير الصحة: لا خوف من مرض الملاريا في تونس وهدفنا هو القضاء على السيدا خلال الـ 5 سنوات قادمة
صورة أرشيفية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أعلن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف اليوم على هامش المؤتمر الدولي لشمال افريقيا حول مكافحة السيدا والسل والملاريا أن الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا قدم لتونس مساعدة ب5 ملايين دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ سيدعم تدخلات تونس في مقاومة هذه الأمراض مشيرا إلى أنّ تونس انتفعت بدعم سخي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا منذ 2007 من خلال منحها 3 منح لمكافحة السيدا ومنحة في مكافحة السل.

وأكد في تصريح إعلامي أنه لا خوف من مرض الملاريا في تونس، مضيفا أنّ الهدف الأبرز اليوم هو القضاء على السيدا خلال الـ 5 سنوات قادمة.

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 11:50:02 AM