وزير الصحة: لا خوف من مرض الملاريا في تونس وهدفنا هو القضاء على السيدا خلال الـ 5 سنوات قادمة



وأكد في تصريح إعلامي أنه لا خوف من مرض الملاريا في تونس، مضيفا أنّ الهدف الأبرز اليوم هو القضاء على السيدا خلال الـ 5 سنوات قادمة.





أعلن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف اليوم على هامش المؤتمر الدولي لشمال افريقيا حول مكافحة السيدا والسل والملاريا أن الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا قدم لتونس مساعدة ب5 ملايين دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ سيدعم تدخلات تونس في مقاومة هذه الأمراض مشيرا إلى أنّ تونس انتفعت بدعم سخي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا منذ 2007 من خلال منحها 3 منح لمكافحة السيدا ومنحة في مكافحة السل.