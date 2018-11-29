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السفير جمعة مبارك: 2 ديسمبر مناسبة للتعبير عن الفخر بالإمارات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
السفير جمعة مبارك: 2 ديسمبر مناسبة للتعبير عن الفخر بالإمارات
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بالقاهرة، إن يوم 2 ديسمبر يمثل الاحتفال بالذكرى الـ 47 لقيام دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنها مناسبة للتعبير عن الفخر بالإمارات.

وأشار "الجنيبي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أنه على مدار الـ 47 سنة الماضية، شهدت الإمارات تقدم وتطور كبير، مؤكدًا أن الشيخ زايد أسس الإمارات على أسس قوية وراسخة واستطاعت أن تحقق أرقام في التنافسية العالمية في أرقان مختلفة.
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