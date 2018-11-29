السفير جمعة مبارك: 2 ديسمبر مناسبة للتعبير عن الفخر بالإمارات

قال السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بالقاهرة، إن يوم 2 ديسمبر يمثل الاحتفال بالذكرى الـ 47 لقيام دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنها مناسبة للتعبير عن الفخر بالإمارات.



