عاجل.. حليمة بولند تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن أزمة مرضها، من خلال حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات أشارت من خلاله انها تعاني من وعكة صحية مفاجئة.





كانت الإعلامية حليمة بولند قد شاركت متابعيها بمقاطع مصورة عبر تطبيق السناب شات أثارت من خلالها الجدل بطريقة الدلع التي أعلنت فيها عن مرضها بتفاصيل غريبة من بينها خضوعها لحقنة وخوفها من الحقن كذلك سحب عينة دم منها وهو ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها فاعتبروا طريقتها مبالغ فيها.



