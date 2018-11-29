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التونسي "حمودة" يصل لتولي منصب مخطط أحمال الطلائع

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
التونسي حمودة يصل لتولي منصب مخطط أحمال الطلائع
زيد بن حمودة
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علي نبوي
 
وصل التونسى زيد بن حمودة مخطط الأحمال الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إلى القاهرة منذ ساعات قليلة لبداية عمله مع الفريق.

وأعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمي الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت.


ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.


وسيواجه الطلائع فريق الإنتاج الحربي وحرس الحدود ودياً استعداداً لمواجهة الأهلي

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