التونسي "حمودة" يصل لتولي منصب مخطط أحمال الطلائع

وصل التونسى زيد بن حمودة مخطط الأحمال الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إلى القاهرة منذ ساعات قليلة لبداية عمله مع الفريق.

وأعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمي الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت.





ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



