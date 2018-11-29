تعرف على طقس اليوم الخميس 29/11/2018 بمدن العالم

توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف ومعتدل نهارا وقارص البرودة ليلا، و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.