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تعرف على طقس اليوم الخميس 29/11/2018 بمدن العالم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
تعرف على طقس اليوم الخميس 29/11/2018 بمدن العالم
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توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف ومعتدل نهارا وقارص البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
 
الصغرى العظمى
أنقرة 07 13
اسطنبول 07 09
إسلام آباد 08 25
نيودلهى 13 28
جاكرتا 25 32
بكين -04 07
كوالالمبور 23 33
طوكيو 08 14
أثينا 09 12
روما 05 14
باريس 08 12
مدريد 03 13
برلين 00 04
لندن 07 12
مونتريال -04 02
موسكو -13 -05
نيويورك 01 07
واشنطن 01 08
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