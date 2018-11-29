هل أجرت يسرا اللوزي عملية تجميل بأنفها؟

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي، للعديد من التعليقات السلبية والانتقادات بعدما قامت بنشر صورة حديثة لها من خلف كواليس جلسة تصوير تخصها فوجد متابعيها اختلافاً بسيطا في شكل أنفها لينهالوا عليها بالسؤال حول خضوعها للتجميل.





كانت معظم التعليقات التي كتبت على صورة الفنانة يسرا اللوزي، على انستجرام ينتقدون بها خضوعها للتجميل في أنفها وأن شكل أنفها اختلف عن السابق لتثير هذه التعليقات غضب الفنانة يسرا اللوزي وتجيب بأنها لم تخضع للتجميل في أنفها وهي ليست بحاجة لذلك.







