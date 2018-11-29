أسعار الذهب اليوم الخميس 29 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

شهدت أسواق الذهب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثباتا في الأسعار بمحلات الصاغة، بالمقارنة باسعار أمس.





حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام، بينما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام 69 ألف 345 جنيها، وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط 693 ألف و486 جنيها.



