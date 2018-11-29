عبد الكريم الزبيدي يرد على ما يثار بخصوص وجود "جوامع للصلاة" في الثكنات العسكرية



وأشار الوزير إلى التراتيب التنظيمية المعلّقة على كافة أبواب هذه الفضاءات داخل المنشآت العسكرية والتي تنص بالخصوص على فتحها للصلوات الخمس، دون غيرها، قبل 10 دقائق من موعد الصلاة، على أن تغلق بعد إنتهاءها مباشرة، مؤكدا حرصه على الإطلاع على هذه الفضاءات المعدة ل{اء الصلاة في كافة زياراته للثكنات العسكرية.





أوضح وزير الدفاع الوطني عبد الكربم الزبيدي في رده في مجلس نواب الشمي مساء أمس، حول ما يثار بخصوص وجود "جوامع للصلاة" في الثكنات العسكرية، أنه "لا وجود لتلك الجوامع، بل هناك فضاءات مخصصة للصلاة، في إطار احترام حرية المعتقد، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية"، معتبرا أن الغرض منها هو "حماية العسكريين من الإستقطاب".