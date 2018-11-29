"القوى العاملة": صرف 80 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية‎

كلف وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بمساعدة المواطن "ع .م .ح" في الحصول علي مستحقاته المالية الشركة التي يعمل بها حيث بلغت 17 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 80 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقي تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالتواصل مع "ح.غ" مسئول الشركة للتفاوض وديا لحصول المواطن المصري على مستحقاته بعد انتهاء العلاقة العمالية بينهما.





وتابع أنه بعد شهر ونصف الشهر من التفاوض، تم الاتفاق وفقا لنظام العمل أن يقوم المواطن بالتعهد لعدم العمل لدي شركة مماثلة لمدة عامين من تاريخ نهاية العلاقة العمالية مقابل حصوله علي مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة المغادرة وكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطن، وتمثلت مستحقاته المالية التي تم صرفها 17 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 80 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن حصوله على تذكرة السفر من الشركة التي يعمل بها مشرف مبيعات منذ 5 سنوات.





وتم تحرير محضر صلح بين طرفي العملية الانتاجية، بالهيئة العمالية ، وبحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي واستخراج تأشيرة خروج نهائي وشيك بمستحقات المواطن.



