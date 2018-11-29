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أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
الدواجن
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس 29 ـ 11 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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