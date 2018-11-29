ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مسئول أمريكي: أدلة جديدة على دعم إيران لجماعات إرهابية بأسلحة متطورة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
مسئول أمريكي: أدلة جديدة على دعم إيران لجماعات إرهابية بأسلحة متطورة
حسن روحاني
طباعة
وكالات
 

كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن ستعلن، الخميس، عن أدلة جديدة تؤكد تورط إيران في دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بأسلحة متقدمة.

 

وقال موقع "العين الإخبارية" إن "برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، سيقوم بعرض تلك الأدلة الجديدة، صباح غد الخميس، في قاعدة أناكوستيا بولينج العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن".

 

ونقل الموقع عن مصدر بمكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإيرانية، أن "هوك سيعرض أدلة بالصوت والصورة عن تورط النظام الإيراني في نقل مليشيات تابعة له بما في ذلك الصواريخ الباليستية".

 

وتابع المصدر أن "المبعوث الأمريكي الخاص بإيران سيقوم كذلك بالتطرق إلى جهود الإدارة الأمريكية للحد من الأنشطة الإيرانية الخبيثة".

 

ولفت إلى أن "العرض يحوي أدلة واضحة وملموسة على أن النظام الإيراني يقوم بتسليح الجماعات الإرهابية بأسلحة متقدمة، ويعمل على زعزعة الاستقرار وإذكاء الصراع بالمنطقة، وهو ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

 

وكان برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، قد كشف في حوار مع "العين الإخبارية"، الثلاثاء، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

 

وذكر أن "الولايات المتحدة تعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية أجنبية"، مشددا على أن "العقوبات الأمريكية ضد إيران ستتصاعد في حال عدم استجابتها للضغوط، والعودة إلى مائدة المفاوضات".


المزيد عن: دعم الارهاب دعم إيران لجماعات إرهابية ايران الارهاب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 10:10:04 AM