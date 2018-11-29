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تطورات جديدة في قضية مقتل المذيع البريطاني بلبنان

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
تطورات جديدة في قضية مقتل المذيع البريطاني بلبنان
المذيع غافين فورد
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الأمن ألقت القبض على قاتلي المذيع البريطاني في إذاعة "راديو وان" المحلية غافين فورد، الذي عثر على جثته داخل شقته في بيروت.

 

ونقلت قناة LBC عن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن اللبناني أن الموقوفين يحملان الجنسية السورية، ويجري التحقيق معهما لكشف ملابسات الجريمة وظروفها.

 

وأضافت قناة MTV أن منفذَيْ الجريمة اعترفا بقتل المذيع بدافع السرقة، وأحدهما على معرفة سابقة بالقتيل.

 

من ناحية أخرى، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، تكليف من يلزم لإجراء تحقيق لمعرفة من قام بتسريب التحقيقات الأولية في جريمة مقتل الصحفي  ومن أقدم على نشر صور التقطت من مسرح الجريمة للصحفي المغدور، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الفاعلين.

 

وكانت تقارير صحفية لبنانية كشفت نقلا عن مصادر أمنية أن جثة فورد تحمل آثار خنق واعتداء، بالإضافة إلى اختفاء مقتنيات من منزله وسيارته وخزانته.

 

المزيد عن: مقتل المذيع البريطاني لبنان غافين فورد طلب النائب العام تطورات جديدة
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