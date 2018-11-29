ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فنانة كويتية تثير غضب أبنائها بسبب ملابسها

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:25 ص
فنانة كويتية تثير غضب أبنائها بسبب ملابسها
طباعة
الفجر الفنى
 
أحدثت ​الفنانة أبرار​ الكويتية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتشر فيديو لها وهي توبّخ ابنتيها.

وظهرت وهي ترتدي قطعة من الفرو على ثيابها، وأعلنت أن بناتها يعارضن ذلك. وطلبت منها إحداهن الابتعاد عنها معربة عن شعورها بالحزن على الحيوانات التي يتم ذبحها من أجل صنع هذه الملابس.

وسألتها: “مو يلوع قلبك؟”. إلا أن الفنانة أعلنت براءتها من قتل الحيوانات، وكشفت أنها دفعت مبلغاً باهظاً لقاء شراء هذا الفرو.

وقالت: “شوفوا اللي باعوه”. ونبهتها بناتها إلى أن لدى الحيوانات مشاعر وأنها تشعر بالألم أيضاً ولا يجوز زبحها للإستفادة من فروها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:40:27 AM