ميلانيا ترامب تضيء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في الولايات المتحدة

أضاءت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إلى جانب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنوار شجرة عيد الميلاد الأمريكية الرئيسية الواقعة في حديقة قرب البيت الأبيض.

وبعد هذه المراسم حضرت ميلانيا وزوجها ترامب حفلا خاصا مكرسا لعيد الميلاد المقبل.

وشكر ترامب في كلمة ألقاها أمام ضيوف الحفل عمال صندوق الحدائق الوطنية والممثلين والطلاب الذين وضعوا الرسوم لتزيين 56 شجرة شوح لأعياد الميلاد موجودة في هذه الحديقة.

وقال الرئيس: "إننا أسرة أمريكية واحدة، نمرض معا ونشفى معا وسنمضي قدما معا دائما. إنها الولايات المتحدة. وإننا الأفضل في العالم. ولا يوجد هناك أحد يضاهينا".

وتم وضع أول شجرة عيد ميلاد وطنية قرب الجانب الجنوبي للبيت الأبيض في ديسمبر عام 1923. وأشعل الرئيس الأمريكي آنذاك، كالفين كوليدج، 2500 ضوء أحمر وأخضر عليها. وإلى هذا العهد بالذات يعود تقليد إضاءة الأنوار على شجرة عيد الميلاد الرئيسية من قبل رئيس الدولة.