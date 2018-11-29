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العراق: 39 عملية عسكرية للتحالف الدولي في أقل من أسبوع

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:23 ص
العراق: 39 عملية عسكرية للتحالف الدولي في أقل من أسبوع
عملية عسكرية
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وكالات
 

كشفت قيادة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "داعش"، يوم الأربعاء، عن تنفيذها 39 عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية في أقل من أسبوع.

 

وقال بيان للتحالف إنه "قام بتنفيذ 17 غارة وجهت لأهداف تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وصلاح الدين، وذلك وفق الإحصائية التي تتعلق بالغارات والاشتباكات التي نفذتها قواتنا للفترة الأسبوعية بين 18 و 24 من شهر نوفمبر لعام 2018".

 

وأضاف أن "الاشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباكا ضد عناصر تنظيم داعش"، مبينا أن "العمليات كانت في مدينة طوبل وبحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيارة العسكري".

 

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