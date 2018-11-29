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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح 15 مدرسة في الساحل الغربي اليمني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:08 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح 15 مدرسة في الساحل الغربي اليمني
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 15 مدرسة، منذ مطلع 2018، على امتداد الساحل الغربي اليمني، بعد تأهيلها وتأثيثها وتزويدها بالمُمكنات التعليمية.

                  

ووفّرت الهيئة المستلزمات الدراسية لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة، استفادوا من العودة المدرسية، بعد التوقّف نحو 3 سنوات، نتيجة تدمير مليشيا الحوثي الانقلابية للمؤسسات التربوية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

 

وقال محمد القمزي، ممثّل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، خلال تدشين مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي والثانوي، في مديرية موزع: إن "الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتطبيع الحياة التربوية عبر دعم المؤسسات التعليمية لوجستيا، بعد أن تضرّرت جراء الممارسات التدميرية لمليشيا الحوثي الإيرانية، وذلك بهدف تحسين العملية التعليمية وإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة".

 

المزيد عن: مليشيا إيران الهلال الأحمر الإماراتي الامارات 15 مدرسة
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