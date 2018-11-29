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مفاجأة صادمة.. فنانة مغربية تدعم "التحرش"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:51 ص
مفاجأة صادمة.. فنانة مغربية تدعم التحرش
​خولة بن عمران
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الفجر الفنى
 
أثارت الفنانة المغربية ​خولة بن عمران​ الجدل بتصريحها عن التحرض، وقد تعرّضت للكثير من الإنتقادات خصوصا من طرف النساء المغربيات.

وأثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، أجابت بن عمران على سؤال بخصوص ظاهرة ​التحرش​، قائلة “كيعجيني التحرش غير هو يكون باحترام”

واعتبر البعض أن ما قالته بن عمران غير مقبول، حيث طالبتها احدى المعجبات عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي، بتوضيح قصدها بـ”التحرش باحترام”.

وأوضحت بن عمران في جوابها بأنها تقصد التحرش قبل الزواج، خلال فترة الطفولة والمراهقة إذ تشعر الأنثى بأنوثتها، حيث أنها تحدثت بشكل مفصل عنه لكن تم تقطيعه في المونتاج، كما أشارت أن الوضع يختلف الآن بعد الزواج حيت أصبح الكل يحترمها، وفي حالة حدوث التحرش فهي ستتصدى للمتحرش.
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