ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قبلة ديفيد بيكهام لابنته على شفتيها تثير غيرة النساء

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:50 ص
قبلة ديفيد بيكهام لابنته على شفتيها تثير غيرة النساء
طباعة
الفجر الفنى
 
من المعروف أن لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ​ديفيد بيكهام​ من أكثر الرجال حول العالم جاذبيةً وجمالاً مما جعله محط متابعة وإهتمام من قبل الكثير من النساء.

ومؤخراً أثار بيكهام غيرة هؤلاء بقبلته لإبنته هاربر البالغة من العُمر 7 سنوات على شفتيها وذلك أثناء مرافقته لها وهي تمارس رياضة التزلج على الجليد.

وشارك بيكهام هذه اللحظة مع المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعبيراً منه عن مدى حبّه لإبنته، ولاقت تفاعلاً كبيراً حيث تمنت الكثير من المعلقات انّهنّ لو كنّ مكان الصغيرة.
قبلة ديفيد بيكهام لابنته على شفتيها تثير غيرة النساء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:40:02 AM