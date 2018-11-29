"وسط البلد" و"دعسوقة" يحييان حفل غنائي لأول مرة

يستعد جمهور المزيكا البديلة في القاهرة لحضور سهرة غنائية مزدوجة تجمع للمرة الأولى بين فرقة وسط البلد وفرقة دعسوقة، يحتضنها مسرح كايرو جاز، فى الشيخ زايد، وذلك فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء المقبل.





وتقدم وسط البلد توليفة غنائية من أغنيات ألبومها الجديد "بنطلونى الجينز" الذى بدأت به انطلاقتها الموسيقية الجديدة مع بدايات العام الجارى، مثل: "القاسية" و"عينيكى المسكرات" و"اختلافنا المؤتلف"، والذى أعادها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "كراكيب".





وتعتبر الدعسوقة من أجدد التجارب الموسيقية فى وسط الأندرجراوند ، انطلقت شهرتها فيما مضى من الساوند كلاود، عبر أول أغانيها "هعمل الصح واشرب حشيش"، ومن بعدها كوّنت "لوكا" المغنية فكرة باند متكامل يضم موسيقيين جيتار وكيبورد ودرامز، ومن أبرز أعمالها "لو كل الناس" من كلمات الراحل حسين الإمام، ورائعة صلاح جاهين "النور ملو الشوارع ومليون راديو والع".