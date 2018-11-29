استطلاع رأي يضع يوفنتوس في صدارة أكثر الأندية شعبية في إيطاليا

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ستاتيستا" العالمية العريقة للإحصائيات أن نادي يوفنتوس الإيطالي هو الأكثر شعبية في إيطاليا.





وأشار الاستطلاع إلى أن 34 مليونا يمثلون ثلثي تعداد السكان في إيطاليا يتابعون كرة القدم بشكل كبير باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في إيطاليا وأن مليونا واحدا من هذا العدد يعتبرون أنفسهم بمثابة "معجبين أو متعاطفين" مع اللعبة فيما يمثل العدد الباقي (33 مليونا) مشجعين متحمسين.





كما أظهر الاستطلاع ، حسبما أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي على الانترنت ، أن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نال استحسان 39 بالمئة من المشجعين وكذلك 10 بالمئة من فئة "المتعاطفين" ليكون بهذا أكثر الأندية شعبية طبقا لهذا الاستطلاع.





ويأتي ناديا انتر ميلان وميلان في المركز الثاني مناصفة بنسبة 19 بالمئة لكل منهما ثم يليهما نابولي (15 %) وروما (13 %) فيما تقاسمت أندية فيورنتينا وتورينو ولاتسيو وكالياري مركزا متأخرا من بين أندية دوري الدرجة الأولى وذلك بنسبة 4 بالمئة وجاء أتالانتا في المركز الأخير.



