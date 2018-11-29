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وكيله: الحضري أسطورة ولن يعتزل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:44 ص
وكيله: الحضري أسطورة ولن يعتزل
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أكد حازم الحديدي، وكيل عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي، أن النجم المخضرم يعتبر علامة وأسطورة لا نجيد التعامل معها.

وقال الحديدي، إن الحضري أسطورة وعلامة من الصعب أن تتكرر في الملاعب المصرية، وهو قادر على العطاء لسنوات ولن يعتزل حاليًا.

وأضاف أن الحضري، الذي سيكمل عامه الـ46 في يناير القادم، حارس كبير وله تاريخ رائع، ولكن في مصر لا نجيد التعامل معه وهذا الكلام ليس له علاقه بأزمته الحالية مع الإسماعيلي.

وتابع: "علاقة الحضري بالإسماعيلي قوية للغاية والأمر لا يتخطى خلافًا في وجهات نظر فقط، واحترامنا للإسماعيلي ليس له حدود".

من جانبه، شدد عصام الحضري في تصريحات صحفية على أنه لن يعتزل كرة القدم، مشيرًا إلى أنه مازال قادرًا على العطاء.

وأوضح الحضري أنه يحترم الإسماعيلي ولم يتحدث عن اعتزاله نهائيًا في تلك الفترة.

وكانت تقارير أشارت مؤخرًا إلى أن الحضري قرر إنهاء مسيرته الرياضية، لا سيما بعد تفاقم الخلافات بينه وبين إدارة الإسماعيلي في الفترة الماضية في ظل الهتافات المسيئة من جماهير الدراويش له ومطالبته بالاعتزال.

وتسببت الهتافات في دفع الحضري لعدم السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا لمواجهة فريق لو ميساجير البوروندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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