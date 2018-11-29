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أحمد حسن عن فوز بيراميدز بالدوري: لم لا نكرر تجربة ليستر سيتي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
أحمد حسن عن فوز بيراميدز بالدوري: لم لا نكرر تجربة ليستر سيتي
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الفجر الرياضي
 

 

أكد أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز أنه يحاول مع إدارة الناي والجهاز الفني للفريق صنع دوافع للاعبين للمنافسة على لقب الدوري.

 

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " ليه منحلمش بالفوز بالدوري المصري وتكرار تجربة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي ولكن نسير خطوة بخطوة".  .

 

وأضاف: "  ترشيح الزمالك للفوز بالدوري يرفع الضغوط على لاعبي بيراميدز ويجعلنا نحلم بتحقيق مفاجأة بالفوز بالدوري ".

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