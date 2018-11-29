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رد ناري من مدرب النجوم على إصابة كينو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:07 ص
رد ناري من مدرب النجوم على إصابة كينو
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الفجر الرياضي
 

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم أنه لم يتعمد إصابة كينو مهاجم بيراميدز كما ردد البعض، بعد مباراة الجولة السادسة عشر للدوري التي انتهت بفوز  بيراميدز بهدفين دون رد.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " أنا أول من غادر ملعب بتروسبورت بعد المباراة وكينو خرج بعدي والباب المؤدي للخروج كان لا يفتح وانكسر أثناء محاولتي فتح الباب وتعرض كينو للإصابة دون تعمد". 

وأضاف: " الدوري المصري على المستوى الفني ليس قوي ولكنه مثير ولا أحد يعلم ملامح الفرق الهابطة لدوري المظاليم هذا الموسم".
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