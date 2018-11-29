عائد من الاختطاف في ليبيا: "فيه ناس بتتباع بـ5 آلاف دينار"



وأشار "عبدالهادي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، إلى أن شخص مصري يدعى "سلامة"، كان مدينا بأموال لليبيين، فقاموا باختطافهم حتى يردوا هذا المال، وبعد تحول القضية إلى رأي عام في مصر، خاف الخاطفون وجعلوهم يوقعون على شيكات، ثم أطلقوا سراحهم.



ولفت إلى أنه بعد ذلك عاد هو وابن عمه فقط، والباقي أبلغ عنهم الخاطفون الحكومة الليبية، معربا عن ندمه للسفر في الهجرة غير الشرعية، موضحا: "فيه ناس بتتباع بـ5 آلاف دينار، الليبيين بيبعوهم لبعض، بيكونوا رايحين هجرة، وبياخدوهم لغاية ما يدفعوا الفلوس".

كشف محمد عبدالهادي، أحد العائدين من ليبيا، إن اثنين فقط من بين 16 شخصا تم اختطافهم في ليبيا، عادوا إلى مصر، موضحا أنهما هو وابن عمه الذي يدعى "كريم".