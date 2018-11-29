كريم شحاتة:"إبراهيم عثمان شغال من دماغه في الإسماعيلية"

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي لا يستشير أي فرد في قراراته التي تخص فرق الكرة بالقلعة الصفراء.

وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى": إبراهيم عثمان شغال من دماغه ولا بد أن يستشير الخبراء وأعضاء المجلس للنهوض بفريق الكرة بالدراويش" .

وأضاف: " الإسماعيلي لديه فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أوراقه لأنه لن يخوض أي مباراة بالدوري إلا في 27 ديسمبر المقبل وهي فرصة لترتيب أوراق الفريق مرة أخرى".