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طارق رضوان: مصر مولت بناء مستشفيات بالكامل في أفريقيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:24 ص
طارق رضوان: مصر مولت بناء مستشفيات بالكامل في أفريقيا
طارق رضوان
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نعيم يوسف
 
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مصر لديها 7 مزارع نموذجية في 7 دول أفريقية، إنتاجها يذهب لهذه الدول، وهناك هدف أن تصل في أخر العام إلى 12 مزرعة، وتوجد خطة لزيادتها إلى 21 مزرعة.

وأضاف "رضوان"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن هناك مستشفيات تم بناؤها بالكامل، بالأطباء الموجودين فيها والأجهزة بأموال من مصر، خلال الخمسة عشر السنة الماضية.

وتابع النائب البرلماني، أن هناك 5 آلاف طالب أفريقي يدرسون في الأزهر، وهناك 500 واعظ ديني مصري موجودين في أفريقيا، وبعضهم موجودين في مناطق تسيطر عليها بوكو حرام.
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