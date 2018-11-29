"محجوب" يرد على افتراءات مدعي البطولات





كشف محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وعضو الاتحاد الدولي، وعضو اللجنه الأولمبية المصريه ،حقيقة ادعاء الكابتن محمد أمين صاحب دعوي الحل لاتحاد رفع الاثقال حيث قال:" في البدايه انا أحترم الجميع سواء من المؤيدين أو الرافضين لوجودي علي رأس القائمة بالاتحاد المصري لرفع الأثقال، وأحترم اي نقد يوجه إلي، ولكن عندما نتحدث عن تاريخ اي لاعب لابد ان نكون صادقيين حتي مع انفسنا علي الأقل، وأؤكد بالمستندات ان الكابتن محمد أيمن لاعب محلي وحاصل فقط علي بطوله وحيده دوليه وديه كانت باليونان مع فريق نادي المقاولون العرب وأنا أيضا كنت مشارك ولم يحصل علي اي بطوله رسميه سواء قاريه أو عالميه واذا كان لديه مايثبت فليظهره للجميع" .





وتابع :"حول حقيقة الفوز علي أقول أن الفارق السني بيني وبينه 5 سنوات واذا لعبنا فانني سوف ألعب بالناشئين وهو سيلعب مع الكبار".





وأضاف :"ردا حول أنه كان مدربا بالكويت وأنه صانع أبطال عالميين، فليقول لنا أسمائهم وأي تمثيل دولي له، وأن الخبير الدولي محمد عبد المقصود خبير في تجارة البن، ولعب أيضا في المستوي المحلي، وحصل علي صوت واحد بالانتخابات الأخيره، واختلق مشاكل أثناء تواجده كعضو مجلس وأنا أقدره وأحترم الجميع، ومن يجد نفسه قادر على المساعده للنجاح أرحب به، والمناصب مفتوحه للجميع وعليهم الترشح علي كافه المستويات سواء قاريه أو دوليه".





وأوضح" محجوب :"أنا ماحققناه كمجلس حالي، وبتعاون جميع الزملاء يعلمه العامه قبل الخاصه من خلق كوادر تحكيمية وإدارية ومدربين بجانب تحقيق نتائج عالمية لابطالنا العظماء خير رد علي المشككين".







