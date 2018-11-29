العين الإماراتي يستعيد خدمات مدافعه قبل مونديال الأندية





عاد إسماعيل أحمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إلى تدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.





وفقد الزعيم، خدمات مدافعه الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة بالعصلة الضامة، أبعدته أيضًا عن معسكر منتخب بلاده استعدادًا لنهائيات الإمم الآسيوية.





وتأتي عودة المدافع الدولي، بمثابة القوة الضاربة للفريق قبل إنطلاق نهائيات كأس العالم للأندية والتي تنطلق بالإمارات، الشهر المقبل.





ويستعد العين الإماراتي، لمواجهة دبا الفجيرة، عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي.