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طارق علام يكشف تفاصيل أزمة صحية تعرض لها: "أنا مت بجد" (فيديو)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:49 ص
طارق علام يكشف تفاصيل أزمة صحية تعرض لها: أنا مت بجد (فيديو)
طارق علام
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نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي طارق علام، تفاصيل أزمة صحية تعرض لها، بعد تصوير إحدى حلقات برنامجه "كلام من دهب"، معقبا: "أنا مت بجد".

وأشار "علام"، في لقاء مع برنامج "عقارب الساعة"، المذاع على قناة النهار الفضائية، إلى أنه كان يصور حادثة استشهاد ضابط يدعى "علي خاطر"، وظل لمدة ثلاثة أيام في إجهاد وحزن، مع تدخين بشكل كبير، فأصيب بإجهاد في عضلة القلب.

وأوضح أنه ذهب لتلقي العلاج في المستشفى العسكري بالمعادي، وبعدها سافر للخارج، وتوقف عن التدخين وأصبح عدوا له، وعاد لممارسة الرياضة، وعرف أن العمر مجرد لحظة.
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