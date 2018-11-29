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طارق توفيق يكشف أهم القطع الآثرية الموجودة بالمتحف المصري الكبير

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
طارق توفيق يكشف أهم القطع الآثرية الموجودة بالمتحف المصري الكبير
الدكتور طارق توفيق
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نعيم يوسف
 
كشف الدكتور طارق توفيق، المشرف العالم على مشروع المتحف المصري الكبير، عن أهم القطع الآثرية الموجودة بالمتحف، مثل الملك تحتمس الثالث، والملك أمنحتب الثالث، والملك إخناتون.

وأوضح "توفيق"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي وخلود زهران، أن المتحف يضم أيضا تمثال الملك منكورع، والملك رمسيس الثاني.

وأشار إلى وجود تابوت يعود إلى العصر اليوناني والروماني، وهو غير مكتمل، وكان يستخدم كحوض للاستحمام، ثم بعد الوفاة يستخدم كتابوت.
المزيد عن: كل يوم طارق توفيق المتحف المصري الدكتور طارق توفيق الإبراشي
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