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جلسة المهندسين تُقرب علي ماهر من إنبي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:46 ص
جلسة المهندسين تُقرب علي ماهر من إنبي
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محمد الصو
 

اقترب علي ماهر المدير الفني السابق لنادي سموحة، من تولي المسئولية الفنية لنادي إنبي، خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العام.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص أن عبدالناصر محمد مدير الكرة بالفريق البترولي، عقد جلسة بإحدى كافيهات المهندسين مع ماهر، من أجل الإتفاق حول كافة الأمور المادية نظير خلافة خالد متولي المدير الفني الحالي، على رأس الجهاز الفني.

وكان ماهر، تقدم بإستقالته من تدريب سموحة، عقب الجولة الرابعة عشر من الدوري العام، لأسباب شخصية.
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