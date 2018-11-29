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أيزيدية اغتصبها عناصر من داعش: "أجهضت مرتين بالإكراه على أيديهم.. وابنة أخي 10 سنوات لم تسلم منهم"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
أيزيدية اغتصبها عناصر من داعش: أجهضت مرتين بالإكراه على أيديهم.. وابنة أخي 10 سنوات لم تسلم منهم
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نعيم يوسف
 
كشفت الناشطة الأيزيدية ليلى تعلو، عن تفاصيل رحلة سبيها واغتصابها من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت "تعلو"، في مقابلة مع قناة "الحرة"، الفضائية: "خطفوني وأخذوني من عائلتي وطلعوني من بلدي وأخذوني إلى سوريا.. ووضعوني بالسجن.. كانوا يكتبون أسامينا ويبيعونا بالأسواق"، لافتة إلى أن عناصر داعش لم يكونوا يهتمون بهم، ولكن فقط يخافون ألا يستطيعون بيعهم مرة أخرى، مؤكدة أنها أجهضت مرتين بالإكراه على أيديهم.

ولفتت الناشطة الأيزيدية، إلى أن عناصر التنظيم كانوا يقومون بتصويرهن ووضع صورهن على "جروب واتساب" لكي يبيعونهن لعناصر التنظيم.

وأضافت: "رجال داعش اتخذوها سبية، وزوجاتهن عاملنها كجارية، ولكن هذا ليس أصعب ما مرت به"، معقبة: "كانو يغتصبوني واسمع في نفس الغرفة صوت البنات اللي عمرهم تسع سنين.. هذا الشيء كان صعب علي ولا استطيع فعل شيء".

ولفتت إلى أنهم أخذوا ابنة أخيها وعمرها 10 سنوات واغتصبوها، وأخذوا ابنها الصغير على ما يسمى بـ"الدورة الشرعية" لكي يتعلم الذبح والقتل.
المزيد عن: ناشطة أيزيدية ليلى تعلو داعش تنظيم داعش اغتصاب
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