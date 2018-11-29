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إيقاعات توم توم في معهد جوتة.. اليوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:06 ص
إيقاعات توم توم في معهد جوتة.. اليوم
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الفجر الفنى
 
يستعد عازف الإيقاعات سامح شعبان لتقديم أجدد حفلات مشروعه الموسيقي الجديد "توم توم" في القاهرة، وذلك على مسرح معهد جوتة، ضمن فعاليات الموسم الجديد لمهرجان شباك الفن، فى السابعة مساء اليوم الخميس.

"توم توم" هو الاسم الذى اختار شعبان ليعبر عن تجربة ألبومه الموسيقى الأول، يعيد خلاله إحياء أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية على طريقته الخاصة، منها لرموز الموسيقى العالميين "Sonny Rollins"، و"Dizzy Gillespie"، و"Chick Corea"، معتمدًا على "تيمة" الإيقاعات بلمساته على الدرامز.
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