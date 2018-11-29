إيقاعات توم توم في معهد جوتة.. اليوم

يستعد عازف الإيقاعات سامح شعبان لتقديم أجدد حفلات مشروعه الموسيقي الجديد "توم توم" في القاهرة، وذلك على مسرح معهد جوتة، ضمن فعاليات الموسم الجديد لمهرجان شباك الفن، فى السابعة مساء اليوم الخميس.



