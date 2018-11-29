أهم الأخبار الساخنة في ليفربول الاربعاء 28-11-2018





شهد نادي ليفربول الإنجليزي الاربعاء، الموافق 28 نوفمبر لعام 2018، العديد من الأحداث الهامة، الخاصة بفريق الكرة





وإليكم أبرز الأخبار الساخنة في نادي ليفربول اليوم الاربعاء 28-11-2018:





- كلوب لمحمد صلاح: لن تسجل 40 هدفا في 3 مباريات

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري محمد صلاح عاد إلى مستواه قبل لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.





وأضاف: "الوقت لم يكن كافيًا لعلاج إصابة صلاح فهو حصل على أسبوعين أو ثلاثة كراحة، هذا ليس كافيا لمنحك الشفاء بنسبة 100%، فكان يشعر أن قدمه لا تزال تعاني من المباريات".





وتابع مدرب ليفربول عن مطالبة محمد صلاح بتسجيل الأهداف: "لا يمكنك تسجيل 40 هدفًا في أول 3 مباريات،وكإنسان كيف يمكنه أن يقتنع بنسبة 100% أنه سيسجل مجددًا 40 هدفًا.. ليس مهم في الأساس أن يسجل 40 هدفًا".





وواصل كلوب: "محمد صلاح لا يزال لاعبا من الطراز العالمي ويمتلك نفس الهدوء أمام المرمى.. جسمه فقط كان يحتاج إلى الراحة".





- تغريدة مغلوطة عن محمد صلاح ضد الأهلي (صورة)

انتشرت تغريدة مكذوبة على محمد صلاح نجم نادي ليفربول عبر صفحات السوشيال ميديا عقب خسارة الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري المصري.





وتضمنت التغريدة تعليقًا مغلوطًا لمحمد صلاح بقوله "يحمدوا ربنا أن أنا مبلعبش لسه فى المقاولون" وهو ما لم يقله صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر.





- محمد صلاح يقدم هدية ثمينة لأهل قريته

قدم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، هدية ثمينة لأهل قريته نجريج، استمراراً من الفرعون الصغير لتقديم خدمات مميزة لهم.





وطلب محمد صلاح من والده، سرعة إنشاء مكتب بريد في قرية "نجريج"، بمحافظة الغربية، حيث تم البدء في إنشاء مكتب البريد، بعدما التقي والد صلاح مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لتقديم المستندات المطلوبة.





- كلوب: صلاح مثل ميسي ورونالدو

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، قادر على الوصول لمستوي رونالدو وميسي في الفترة القادمة.





وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": صلاح يملك مقومات كبيرة، للسير على خطي الثنائي رونالدو وميسي، إذا حافظ على تألقه في المستقبل سيصبح مثل الثنائي.





- ليفربول يخسر أمام باريس سان جيرمان

خسر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



