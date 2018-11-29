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مفاجأة.. التفتيش الفني بوزارة الإسكان: 3 مليون عقار مخالف في مصر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:42 ص
مفاجأة.. التفتيش الفني بوزارة الإسكان: 3 مليون عقار مخالف في مصر
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك حصر للعقارات المخالفة موجود لدى وزارة التنمية المحلية، وتم إرساله للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وأضاف "فرحات" في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن المخالفات موجودة منذ عام 2000، ولكنها زادت في الفترة عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني، أن هناك 3 مليون عقار مخالف في الفترة من 1 يناير عام 2000 وحتى نهاية شهر سبتمبر عام 2017، موضحا أنها تعتبر "قنابل موقوتة".
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