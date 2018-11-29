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"إسكان النواب": الحكومة تنفذ قانون مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصرامة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:56 ص
إسكان النواب: الحكومة تنفذ قانون مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصرامة
علاء والي
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نعيم يوسف
 
قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تنفذ قانون المخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصرامة، مناشدًا الحكومة بالتريث قليلًا حتى يصدر قانون التصالح الجديد بعد حوالي 15 يومًا.

وأضاف "والي" في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن القانون الجديد يعالج مشكلة البناء على الأحوزة العمرانية، باشتراطات معينة لا تضر بالبلد ولا المواطن.

وتابع رئيس لجنة الإسكان، أن من ارتكب المخالفة وهو المالك الحالي للعقار بطلب إلى المدينة التي يتبعها، لكي يتصالح مع الدولة.

وشدد عى أن القانون مؤقت، ويعالج المخالفات القديمة وليست الحديثة والمخالفات في عام 2018 لا يوجد تصالح عليها.
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