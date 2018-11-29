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نجل "عبده البقال": حزين لعدم تكريم الأهلي لوالدي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:10 ص
نجل عبده البقال: حزين لعدم تكريم الأهلي لوالدي
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علاء خليف
 

عبر أشرف البقال، نجل عبده البقال كشاف اللاعبين الشهير، عن حزنه الشديد بسبب عدم تكريم النادي الأهلي لوالده حتي يومنا هذا.

وقال أشرف البقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حزين لعدم تكريم النادي الأهلي لوالدي حتي الآن".

وأضاف: " طلبت في وقت سابق من صالح سليم تكريم والدي ووعدني بعرض الأمر على مجلس إدارة النادي ولم يحدث أي شيئ".

وأتم: " توالي مجالس الإدارات على النادي الأهلي ولم يقدم احدًا علي تكريم عبده البقال".
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