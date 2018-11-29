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أحمد كريمة يكشف حقيقة تحريمه لعبة "Pudg".. وحكم تصدير الكلاب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:10 ص
أحمد كريمة يكشف حقيقة تحريمه لعبة Pudg.. وحكم تصدير الكلاب
أحمد كريمة
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لم يُحرم ممارسة لعبة الـ"Pudg"، ولكنه علق على واقعة قيام طالب بقتل معلمته بسبب هذه اللعبة.

وأوضح "كريمة"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن اللعبة إذا أدت لواقعة قتل مثل هذه، أو أثرت على المذاكرة أو أداء الصلاة فهي حرام، أما ممارسة اللعبة في حد ذاتها فالأصل فيها الإباحة.

أما بالنسبة لتناول لحوم الكلاب، فقد قال "كريمة"، إن أكل لحوم القطط والكلاب، حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن تصديرها إلى دول تأكلها فهو حرام لأنه إعانة على المعصية، لافتا إلى أن الرسول حرم تناول كل ذي ناب من السباع، ويدخل في ذلك القطط والكلاب، وكل ذي مخلب من الطيور مثل الصقور والنسور.
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