نادر شوقي يكشف موقف حسام غالي مع الأهلي





أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أن استمرار حسام غالي داخل النادي الأهلي مهم بالنسبة له، مشيرًا إلي أنه لا يزال على قوة القلعة الحمراء حتي اللحظة الحالية.





وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حسام غالي على قوة النادي الأهلي حاليًا..ومفيش حد يقدر يقول للأهلي لأ خاصة إذا كان بشخصية وتاريخ "غالي" ".





وأضاف: " منصب "غالي" في الأهلي منسق الكرة بالنادي، ودوره التنسيق الكامل فيما يخص قطاع الكرة داخل القلعة الحمراء".





وأتم: "من وجهة نظري الشخصية أن استمرار حسام غالي في النادي الأهلي مهم جدًا ولا غني عنه داخل القلعة الحمراء، ولكن القرار في النهاية له ولإدارة النادي".