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مصطفى الفقي: فرنسا لديها عوامل كامنة تجعلها مهيأة للانفجار

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:52 ص
مصطفى الفقي: فرنسا لديها عوامل كامنة تجعلها مهيأة للانفجار
مصطفى الفقي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الشعب الفرنسي لديه إحساس عميق وحار جدا بفكرة الحرية، وهو الشعب الذي أعدم الملك وغيرت ثورته العالم.

وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، أن فرنسا لديها عوامل كثيرة كامنة تجعلها مهيأة للانفجار، ومنها مشكلات التجانس السكاني، واليمين المتطرف، والجاليات الإسلامية التي بدأت تتحرك.

وتابع المفكر السياسي، أن أوروبا تتأثر تماما، ويعاد تشكيلها وفقا للأحداث الأخيرة، ويجب أخذ ما يحدث في فرنسا كمؤشر للمستقبل.
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