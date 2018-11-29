ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل تبرأت شادية من تاريخها الفني قبل وفاتها.. تعرف على التفاصيل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
هل تبرأت شادية من تاريخها الفني قبل وفاتها.. تعرف على التفاصيل
شادية
طباعة
نعيم يوسف
 
أشادت الحاجة ياسمين الخيام، المطربة المصرية المعتزلة، بالفنانة الراحلة شادية، مؤكدة أنها كانت صادقة وعندما قررت الاعتزال، احترمها الجميع.

وأضافت "الخيام"، في مداخلة مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن الفنانة الراحلة أسعدت الكثيرين بأفلامها وكانت تشاهدها دائما، ولم تتبرأ أبدا من تاريخها الفني.

وشددت على أن شادية كانت تعشق مصر، ولها أغاني مثل "يا حبيبتي يا مصر"، معقبة: "حسستني فيها أنها تحضن بلدها".

ولفتت إلى أن شادية كانت صادقة في عبادتها، وكانت دائمة على الصوم والصدقات، وكانت بارة بأهلها ومشاعرها طيبة وتشع خير وبركة لكل من حولها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 3:50:40 AM